Resolver "el dilema de las redes": Una reforma del modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas

Dicho de otra forma, todo el ecosistema de información que actualmente se presenta a un tercio de la población del planeta no está configurado para servirnos, sino para manipularnos y utilizarnos. Los servicios de Facebook y Google son aparentemente “gratuitos”, pero, como dice en el documental Tristan Harris, que fue diseñador de Google, “si no pagas por el producto, el producto eres tú”. Y la predominancia de las plataformas de estas empresas hace que en la práctica sea imposible conectarse actualmente a Internet sin “aceptar” su modelo de negocio basado en la vigilancia.

Como advertimos en nuestro informe de 2019, el modelo empresarial o de negocio de Facebook y Google, basado en la vigilancia, es intrínsecamente incompatible con el derecho a la privacidad y representa un peligro sistémico para diversos derechos más, como la libertad de opinión y de expresión, la libertad de pensamiento y el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación.

Aunque según el documental esto es el “dilema de las redes”, no tiene por qué ser en absoluto un dilema. A pesar de lo que nos han hecho creer, Internet no tiene necesariamente que depender de la vigilancia. Las personas que se registraron en plataformas cuando éstas respetaban mucho más la privacidad, o antes de que las comprara Facebook o Google, se enfrentan ahora a tener que elegir entre dejar un servicio del que dependen o someterse a una vigilancia constante. Una elección que no es —ni debe ser— legítima.

Necesitamos urgentemente que los gobiernos reaccionen e introduzcan normativas para reformar ese modelo de negocio y proteger nuestros derechos. Se trata de un problema sistémico y estructural que no será fácil resolver y exigirá una combinación de soluciones políticas, legales y estructurales.

Los esfuerzos por fijar unos límites mucho más estrictos al rastreo y el uso de datos personales no serán suficientes si no abordan el problema de la gran concentración de información —y poder— que hay en manos de Facebook y Google. Al mismo tiempo, las voces —cada vez más numerosas— que desde el ámbito político, jurídico y académico proponen que las grandes empresas tecnológicas deben “disgregarse” no resolverán los abusos sistémicos contra los derechos humanos a menos que presionen para que se tomen medidas que aborden holísticamente el propio modelo de negocio basado en la vigilancia.

Ningún enfoque funcionará aisladamente, ni nadie puede resolver el dilema de las redes en solitario. Necesitamos liderazgo y una actuación urgente de nuestros gobiernos para que nos protejan de los abusos de estas grandes empresas tecnológicas.