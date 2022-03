Responde a Feijóo con esta carta a la directora de 'El País' que no deja de compartirse

El pasado lunes, Feijóo acusó al Ejecutivo de “forrarse” con los impuestos: “El Gobierno se está forrando con el incremento de la luz y la gasolina, porque el 50% de su precio son impuestos. Cuando el megavatio costaba 30 euros, el 21% eran impuestos; ahora que cuesta 500 euros, el 21% son impuestos. Imaginaos”.

Garcés, que titula su carta como Bendita sea esta fiesta del Estado, detalla en el texto que hace dos años y tres días acudió con neumonía al hospital y, tras encontrarle un tumor en el mediastino, le dejaron ingresado.

“En los cuatro meses siguientes me curaron la neumonía, con un tratamiento de desensibilización a las sulfamidas incluido, revisaron todo mi cuerpo de arriba abajo, estudiaron un aneurisma en la aorta ascendente que también hallaron, tras dos intervenciones determinaron que el tumor era un timoma, me hicieron una estereotomía para extraérmelo y me dieron 30 sesiones de radioterapia”, recuerda.

El autor menciona la situación que había en ese momento en la sanidad española y mundial: “Y todo esto en medio del caos de los inicios y estallido de la pandemia”.

Por ello, Garcés confiesa que está “harto” de escuchar escuchar el argumento egoísta de que con los impuestos “estamos pagando la fiesta del Estado” antes de dejar una potente conclusión: “Hay mucho que mejorar, pero bendita sea esta fiesta del Estado”.

El texto lo ha compartido en Twitter el periodista de la Cadena Ser José Luis Sastre y se ha hecho viral. En menos de un día lleva más de 2.500 me gusta y mil compartidos.