Remar para lo que viene: así ha ido el jueves 29 para España en los Juegos

PETER PARKS via Getty Images

PETER PARKS via Getty Images Botín y López Marra, en batalla contra los británicos

Resultado engañoso este jueves 29. España cierra su sexto día de competición en blanco, pero con un buen bagaje de diplomas y varias victorias ilusionantes de cara a las medallas. A punto de cumplirse la primera semana y con muchas de nuestras bazas aún por entrar en acción,

El remo, que hizo trasnochar a más de uno, ofrecía dos opciones de medalla, remotas pero opciones. Los dos sin timones femenino Aina Cid y Virginia Díaz y masculino Javier García y Jaime Canalejo acabaron sextos y suman diploma igual que Horta-Balastegui. Tres puestos de honor para las tres embarcaciones españolas.

En tenis, un sobresaliente Pablo Carreño pudo con el número 2 del mundo, Daniil Medvedev, y sus artimañas extradeportivas en los cuartos. El gijonés ya está en semifinales y le espera otro ruso, Karen Kachanov. Como él, peleara por las medallas Nicolás García en la piscina, en los 200 espalda. Y la vela, cada día más cerca de las primeras medallas en las que siguen estando varios regatistas españoles. Lastima, eso sí, en tiro, que decimos adiós en individuales a Fátima Gálvez y Alberto Fernández, que tocó la final con la punta de su arma.

El baloncesto no deja de darnos alegrías en los dos equipos, las ‘Guerreras’ vuelven a vencer en balonmano, igual que el hockey femenino, en crecimiento tras un inicio muy malo. No ha sido malo, en cambio, el arranque el golf, con Adriá Arnaus y Jorge Campillo en 3 y 1 bajo par, respectivamente. Hoy no se ganaban medallas, pero sí podían perderse y los dos están ahí.

Esta ha sido la jornada del jueves 29 para España

GOLF

Adriá Arnaus concluye la primera jornada con tres golpes bajo par.

Jorge Campillo acaba el día con uno bajo par.

REMO

Aina Cid y Virginia Díaz, sextas en la final del dos sin timonel. DIPLOMA.

Javier García y Jaime Canalejo, sextos en la final de dos sin timonel. DIPLOMA

Caetano Horta y Manel Balastegui ganan la final b de doble scull ligero y logran el séptimo puesto. DIPLOMA.

TENIS

Pablo Carreño gana a Daniil Medvedev en dos sets en los cuartos y ya es semifinalista de los Juegos. Le espera el también ruso Khachanov.