Escalada de oro en Tokio

Su pequeño Alberto ya es historia del deporte. Horas antes lo acababa de ser la karateka Sandra Sánchez. Ambos han disparado a España en el medallero tras el ‘superjueves’. Mavi está contenta, habla alto y a veces se le oye un poquito temblorosa. Como para no... Pero acierta a confesar cómo es su hijo. Hoy toda España le admira, pero para sus padres el campeón olímpico es un chaval de 18 años “muy cabezón”. Tanto, que se ha empeñado en superar las aspiraciones reales. “Ni en nuestros mejores sueños, si ya soñábamos con el diploma...”.

Pasada la euforia es tiempo de recuperar el pulso. Suena el teléfono en un centro comercial de Madrid. Son las 16:35. Al otro lado, la familia de Alberto Ginés. Se pone su madre, que solo responde al apodo ‘Mavi’, de María Victoria. No han comido; tampoco han tenido cuerpo ni tiempo. Su hijo acaba de proclamarse campeón olímpico y eso puede afectar a los biorritmos. Son conscientes de que no es un oro más, si es que algún oro es ‘convencional’; este es histórico por ser el primero en la escalada en unos Juegos.

Cuenta que le llaman ‘el luchador’ dentro del circuito de escalada. Mavi no habla de rivales, porque “hay muy buen rollo entre ellos, es lo bonito de este deporte, que comparten sensaciones y se ayudan”. Recuerda con emoción que Adam Ondra, una leyenda de la escalada y competencia en Tokio, le invitó a entrenar con el en su casa en la República Checa. “Es el mejor escalador de todos los tiempos y es amigo de Alberto. Un día le llamó para decirle ‘vente a casa conmigo y preparamos el preolímpico aquí’ y él se fue a República Checa, claro... Casi nada”.

Alberto, además de campeón olímpico, es el hijo de una familia que sabe lo que es sacrificarse para sostener sus aspiraciones deportivas. “No creas que nos ha puesto las cosas fáciles nunca en casa. No es porque se haya metido en líos, porque no es de esos, sino porque es muy cabezón, mucho, y si pensaba algo no paraba hasta conseguirlo”, explica su madre.

Esa competitividad le ha llevado al oro olímpico, pero el camino para un escalador profesional en España no se presentaba fácil, al menos hasta hoy: “Ha sido muy difícil. Para entrenar en España, Alberto ha tenido que meterse en rocódromos comerciales, junto a gente que iba a pasar el día y que tenían todo el derecho para estar ahí que para eso pagan, pero claro, en esas condiciones es muy difícil”.