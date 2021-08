Resume en una frase las actuaciones de Biles y Djokovic y el contador de 'me gusta' no puede más

Y todo porque después de que Biles descartara competir en varias pruebas para preservar su salud mental, el tenista asegurase: “La presión es un privilegio, amigo ”. Y luego añadió: “Y sin ella no existiría el deporte profesional. Si tu objetivo es estar en la cima de tu deporte, lo mejor es que comiences a aprender a lidiar con la presión y los momentos difíciles, tanto en la pista como fuera de ella”.

“Estoy bastante feliz porque no esperaba ganar una medalla, simplemente vine aquí y traté de hacer un buen ejercicio en la barra. Cambié mi aterrizaje en el último minuto debido a todo lo que estaba sucediendo, pero sólo el tener una oportunidad más de competir en los Juegos Olímpicos significa mucho para mí”, comentó Biles en rueda de prensa.

La americana apuntó que “la única razón” por la que decidió salir a competir en la barra de equilibrios es porque no hay “contorsión”. “Sólo traté de salir y hacer un buen ejercicio para competir una vez más en los Juegos porque me había clasificado para cinco finales, pero luego me retiré. Eso fue malísimo, pero estuve emocionada de estar en las gradas animando al equipo estadounidense”, subrayó.