El mundo en 2021: cuando la esperanza no disipa las nuevas sombras ni los viejos fantasmas

Desde enero de 2020, la incertidumbre ocasionada por la pandemia de coronavirus todo lo salpica, todo lo impregna. Es imposible, más allá de lo fortuito, desligar la evolución del virus de la política exterior del planeta entero. El que cierra ha sido un año de oleadas, restricciones que van y vienen, oxígeno a rachas y, sobre todo, el año de la vacuna, el tiempo en el que se ha extendido la protección. Un chute de esperanza para el mundo que, sin embargo, viene lastrado por el desigual reparto de las dosis y que, por sí sólo, no oculta los males de estos 12 meses: el ascenso del autoritarismo, las nuevas guerras híbridas, los fotos de tensión al alza, los tiranos que vuelven al poder.

Según el proyecto Our World in Data, de la Universidad de Oxford, el 57,3% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la covid y se administran 36,35 millones cada día, pero apenas el 8,3% de las personas de los países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis, cuando el porcentaje llega al 90% en países como España. El desequilibrio es brutal. Pese a los intentos en la Organización Mundial del Comercio (OMC), no se han liberado patentes, las fórmulas las siguen haciendo y vendiendo las farmacéuticas de siempre, por un alto beneficio, mientras que programas como el de Covax, creado por Naciones Unidas para llegar a la zonas más favorecidas, no hace más que rebajar sus horizontes: quería repartir 2.000 millones de vacunas este año y cierra con poco más de 790.

La nueva variante Ómicron, ejemplo de todas las que pueden llegar si se insiste en la política de tercera o cuarta dosis generalizada sin vacunar antes al planeta entero, ha sido el colofón a un tiempo que deja 5,39 millones de muertos en el mundo y 278 millones de enfermos.

Cambios de liderazgo

2021 empezó con un cambio muy esperado: Donald Trump había perdido las elecciones del noviembre previo y, en enero, salió de la Casa Blanca para dar paso a Joe Biden. Sin embargo, no fue un relevo tranquilo, porque el día de Reyes se produjo el asalto al Capitolio de Washington, la mayor agresión a la democracia moderna conocida en EEUU, alentada por el discurso de Trump de robo electoral e ilegitimidad de sus adversarios. El rosario de muertos, heridos, arrestos y procesamientos, además de la comisión de investigación creada para depurar responsabilidades sobre este ataque, han marcado el año político en el país de las libertades.

Biden ha cambiado de nuevo las formas del poder, alejadas del histrionismo y la desfachatez, hasta la mentira, de su predecesor, aunque ha imprimido menos giros de los que hubiera deseado. Su primer reto fue doble: abordar la pandemia -del que salió airoso- y unir a una sociedad profundamente dividida -que tiene a medias aún, y será largo-. Sin embargo, su popularidad cierra el año en mínimos porque se le han ido complicando las cosas, desde la apariciónde nuevas variantes a la inflación, pasando por los problemas (llegados incluso desde el seno de su partido) para aprobar planes sociales y de infraestructuras vendidos en campaña como troncales. A un año de las midterms o elecciones de mitad de mandato, Biden tiene que acelerar, cuando hay imágenes que lastran su mandato, como las de los niños migrantes enjaulados en la frontera o los soldados norteamericanos saliendo de Kabul y dejando Afganistán en manos de los talibanes, sin duda, una de las noticias del año.