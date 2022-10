'El día menos pensado' llegó: se retira Alejandro Valverde, el impredecible "líder del pueblo"

La gran estrella del ciclismo español en las últimas décadas se retira este sábado ERIC LALMAND via Getty Images

El 9 de abril de 2003, en España aún gobernaba José María Aznar bajo los ecos del ‘No a la guerra’ en las calles; Juan Pablo II dejaba los últimos retazos de su largo papado y en Reino Unido mandaba Toni Blair, cinco premiers antes de Liz Truss. Poco o nada queda de aquella fotografía internacional, ni siquiera la reina Isabel II. Quien sí resiste es Alejandro Valverde, que aquel día celebraba el primer gran éxito de una carrera que parecía imperecedera.

Pero no lo es.

19 años y medio después, llega el día menos pensado, como se titula la popular docuserie sobre los entresijos del Movistar. El de su adiós. Con 42 años largos, ‘el Bala’, ‘el Imbatido’, aún quiere fiesta, y aspira a conquistar el Giro de Lombardía, última gran cita de la temporada en el día de su retirada. Un final tan sorprendente como lo ha sido su carrera.

“Descoloca, emociona, ver a un deportista que con 42 años mantenga el máximo nivel y compita contra los mejores del mundo, nadie lo ha logrado”, confiesa impactado Jaime Gómez, consultor deportivo para diversas empresas y uno de los grandes expertos polideportivos españoles.

133 victorias después, lo que trasciende no es tanto su inacabable palmarés sino una palabra que ha marcado su carrera: carisma. “Es el corredor con más carisma en España en mucho, mucho tiempo, más que Indurain, sí. Tú veías a Contador o Purito y había seguimiento, pero salía Valverde y el autobús de su equipo era un hervidero”, confiesa Íñigo Markínez, voz del ciclismo en la Cadena SER. Así hasta 2022, la temporada en la que ha recibido el cariño unánime de su público.

Lo define, en una frase el comentarista de Eurosport, Saúl Miguel: “Un líder del pueblo”. “Es una estrella, pero es natural, no tiene esa personalidad excéntrica de otros campeones, sino que es un tipo sencillo, cercano y eso ayuda a que sea tan carismático, no solo en España”.

Distinto, por cercano. Su entorno lo conoce bien la periodista Ainara Hernando, firma de la revista especializada Ciclismo a fondo. “A su talento natural se suma otro factor, que se divierte entrenando y corriendo. Con su grupeta los días de entrenamiento, el cafelito, la cervecita después siempre en su Murcia, las bromas en el hotel con su equipo... Un tío de 40 años que a veces parece que tiene 15”, ríe la periodista.

“Ese carisma del que todo el mundo habla es evidente; el saber compartir y ayudar a sus compañeros cuando tienen ocasión en algunas carreras, el ser uno más en el día a día del equipo... Todo eso hace que se dejen la vida por él y todo eso explica que haya estado casi su vida entera en la estructura del ahora Movistar”, sentencia Hernando.

Pero la cercanía la transmite también cuando mira a cámara. Recuerda Jaime Gómez que “lleva años llenándose la boca con que ‘hay que estar contento’, quede como quede. Este martes quedó tercero en una clásica previa a Lombardía, estuvo a punto de ganar a Pogaçar y aún así se le veía radiante. No es anecdótico, esa sonrisa constante, esa positividad es parte de su carisma, como su manera de correr, de enero a octubre, disputarlo todo y en todos los terrenos”. Por ello, prosigue, con “solo una Vuelta ha conseguido trascender la cultura ciclista española de que solo importan las grandes. En el imaginario español está en el olimpo de grandes vueltómanos como Indurain o Perico, mitos imperecederos de la afición”.

Un adelantado a su tiempo en una carrera impredecible

El sueño de su vida, cumplido: Campeón del Mundo en 2018 en Innsbruck (Austria) Tim de Waele via Getty Images

No solo es un corredor superlativo por haber levantado 133 veces los brazos ni por haber sido Campeón del Mundo en 2018, mejor ciclista del año en cuatro ocasiones, por coleccionar hasta 17 etapas y 9 podios entre Vuelta, Tour y Giro, incluida la general de la Vuelta a España 2009, o decenas de clásicas y rondas del máximo nivel. Lo es por lo inaudito de una carrera que desde 2003 a 2022 ha sumado victorias con regularidad. En el camino, únicamente un blanco, el del loco 2020 de la pandemia, y un asterisco. Su ausencia en 2010 y 2011, sancionado por su supuesta implicación en la Operación Puerto, pese a que nunca dio positivo por la aparición de unas bolsas de sangre ligadas a él en tiempos del ya extinto Kelme.

Entonces pensó en dejarlo, harto y dolido, como ha confesado el propio ‘Bala’, pero afortunadamente no lo hizo. “Y volvió mejor, incluso mejor, con 31 años”, reflexiona Jaime Gómez. De hecho, en su primera carrera, el Tour Down Under australiano, ya ganó. “A partir de ahí yo diría que comenzaron a llegar no solo muchas de sus mejores conquistas, sino su mayor volumen de éxitos. Y hasta hoy, nadie ha demostrado llegar a los 42 en esas condiciones”, añade el asesor deportivo.

En cierto modo, un adelantado al ciclismo que vino después, el que ahora protagonizan los Pogaçar, Van Aert, Evenepoel... Para el especialista de Eurosport, “hace dos décadas, cuando asalta el profesionalismo con la fuerza de arrasar en aficionados, no era común hacer esos temporadones con 22-23 años, tampoco la existencia de un perfil tan versátil, capaz de ganar en todos los terrenos. Y —prosigue— desde luego nadie, en la era moderna del deporte ha logrado extender tanto tiempo la cima de su curva de rendimiento. No es que llegue con fuerza a los 42, es que lleva 20 años arriba”.

Más que pionero, Ainara Hernando habla de “genio” y un ejemplo de esa palabra tan de moda ahora, resiliencia. “Irrumpe arrasando; llega la sanción y en lugar de hundirse, se levanta y vuelve a ganar, más y mejor; se pega un golpe horrible en Tour del 2017 para retirarse y vuelve un año y poco después y gana el Mundial; se iba a retirar para 2020 y con la pandemia ha podido alargar dos años más a tope”. Pues eso, “un genio”, repite con énfasis.

“Valverde es así”: su filosofía y las dudas

En ese palmarés no aparecen muchos de los ‘servicios’ prestado al Movistar, su equipo de toda la vida —misma estructura con diferentes nombres— salvo sus tres primeros años en el Kelme. Por ejemplo, los valiosísimos puntos sumados en 2022 y que han ayudado mucho a que el único equipo español en primera división no haya descendido a la segunda categoría.

“Yo diría que en los últimos cinco años se ha hecho un hombre de equipo, que estaba en lo que el equipo necesitase, por ejemplo en los Tour recientes, que no eran las mejores citas para él y se sacrificaba para dar la presencia necesaria y rondar el top-10, ha habido una simbiosis entre corredor y equipo”. Este año, sin ir más lejos, ha sido 11º en el Giro y 13º en La Vuelta, sin aspirar verdaderamente a la general.

Su figura tampoco es ajena a las críticas, de quienes veían errónea su estrategia de disputarlo todo y no apostar por objetivos concretos o un perfil más atacante en momentos puntuales. Para Miguel, siempre jugando a ‘ciclismo ficción’, “a lo mejor así hubiera logrado más éxitos de primerísImo nivel pero menos victorias totales”.

″¿Que podía haber olvidado hacer un 9º y luchar por etapas en Tour o Vuelta? Sí, pero es algo que no iba con él y cuando tu mentalidad es esa, es exprimirse siempre al 100% no lo puedes cambiar. Como espectador me ha podido frustrar por momentos, pero Valverde es así y es parte de su encanto”, sentencia.

En su teléfono nunca faltaron ofertas tentadoras de los grandes equipos, especialmente del aún vigente Quick Step, gran dominador de las clásicas que tanto le apasionan. “Por dinero no hubiera sido, pero te digo que corriendo en un equipo extranjero Alejandro no hubiera sido Alejandro. Él siempre ha necesitado estar en casa, sentirse arropado... Podía haberse ido, pero a largo plazo o hubiera vuelto o no hubiera sido lo mismo y eso se hubiera notado en su palmarés”, reflexiona Ainara Hernando tirando de su buen conocimiento de Valverde.

La vida después de Valverde

Asoma, y no precisamente con disimulo, una generación tan talentosa como arrogante sobre la bici, apagando los presagios más catastrofistas sobre el ciclismo español. Juan Ayuso (3º en La Vuelta con 19 años), Carlos Rodríguez (campeón de España y 7º en La Vuelta tras una fortísima caída con 21) son los estandartes de lo que viene y de lo que ya está aquí. “Pero no son Valverde... nadie es Valverde”, sopesa Íñigo Markínez. “Esa mentalidad de competirlo todo y ganar casi todo es inhabitual. Comenzar 2023 sin él no va a ser lo mismo”, apunta un periodista que conoció bien su cercanía en los días buenos y no tan buenos.

Gómez tira de un clásico para definir lo que siente ante el ‘día después’ a Valverde: “Llevamos años diciendo que viene el lobo de su retirada y este sábado viene. Es una sensación de vacío para los amantes del ciclismo”. Como el resto de especialistas, subraya los perfiles de Ayuso y Rodríguez a los que ya se agarra el ciclismo español, a la espera de que se confirmen otros proyectos ilusionantes. “No nos quedamos ‘solos’, podemos vislumbrar grandes nombres como Juan Ayuso o Carlos Rodríguez, que prometen tardes de gloria, pero es que Valverde es mucho Valverde. Como Nadal es mucho Nadal, por mucho que haya un Alcaraz”.

“En la figura de un solo corredor lo veo imposible a corto y medio plazo; ahora, en aspectos concretos sí lo hay”, sentencia Saúl Miguel. “Me atrevo a decir que Ayuso y Rodríguez pueden tener más potencial en grandes vueltas, habrá que ver cómo evolucionan, pero parecen vueltómanos en esencia... otra cosa es encontrar alguien así en pruebas de un día. Eso lo veo crudo”, complementa, siempre con el mantra que lleva sonando décadas: “Valverde es único”.

Nadie lo puede discutir, tampoco que desde ya el ciclismo le echa de menos.