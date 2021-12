Covid, modernización, energía...: lo que debe regular el semáforo del nuevo Gobierno alemán

Fabrizio Bensch via Reuters

Fabrizio Bensch via Reuters Olaf Scholz preside la foto de familia con sus socios verdes y liberales, este martes, en Berlín, tras firmar el acuerdo final de legislatura.

Ahora sí, se ha acabado la era de Angela Merkel. Tras 16 años, la canciller conservadora deja el cargo, que ocupaba de forma interina desde las elecciones del pasado octubre, y da el testigo al socialdemócrata Olaf Scholz, quien fuera su ministro de Finanzas en la alianza CDU-SPD que gobernó el país en los pasados cuatro años. Scholz ha firmado ya su acuerdo de gobernabilidad con Los Verdes y los liberales del FPD y este miércoles cierra el proceso formal con la votación del Parlamento, el Bundestag. Llega el momento de que la coalición semáforo, como se la ha bautizado en función de los colores de cada formación, regule la realidad de un país estable y próspero pero necesitado de reformas profundas y, como todo el planeta, en jaque por el coronavirus.

Bajo el título Atreverse con más progreso, los tres partidos que han sumado esfuerzos para llevar el timón de Alemania han condensado 177 páginas de apuestas y propósitos, con los que prometen “enormes y decisivos esfuerzos” en la lucha contra la covid y el cambio climático, en la mejora de la economía y el sistema de salud, en la reducción de la brecha social y en las nuevas conquistas sociales.

Scholz habla de “gobernanza transformadora”, de un Ejecutivo “para las personas”, de la necesidad “de estar a la altura de la realidad social”. Pero también avisa, desde ya, que pretende presentarse a la reelección en 2025, porque hay materias que necesitan “largo aliento”, como el clima o las infraestructuras, más aún si ha habido que hacer concesiones por el camino a los socios para que las cuentas salgan y el gabinete se mantenga.

“Estamos ante un Gobierno inaudito en un país donde no suele haber grandes cambios políticos. Nunca se había dado una alianza de intereses tan diversa. Eso denota un empeño en hacer las cosas bien, sumando sobre la base de firmeza del tiempo de Merkel”, explica el analista germanobelga Matthias Poelmans. Recuerda que la alianza se ha forjado en ocho semanas de negociaciones -cuando había quien auguraba negociaciones tensas hasta primavera-, que han participado en ellas más de 300 expertos para hacer casar los intereses de unos y otros en una apuesta común y que, cosa rara, no ha habido ni una filtración. “No sabemos en qué han chocado o cuáles ha sido las cesiones más dolorosas para cada cual. Eso es un buen precedente”, señala.

Esa armonía, entiende, es un buen punto de partida, pero es que Alemania lo va a necesitar. Será el país con más habitantes de Europa y el motor económico del continente pero, también, “es un país que necesita una puesta a punto, que arrastra unos problemas de modernización incomprensibles, sobre todo en cuestiones de infraestructuras, de administración y de energía”, explica.

Por encima de todo se ha situado la urgencia del coronavirus. Será lo primero por atajar. Alemania salió relativamente bien parada de los primeros coletazos del virus, imponiendo una política de control estricta, pero de pronto ahora está batiendo récords de contagios desconocidos desde el inicio de la crisis. La incidencia acumulada va bajando lentamente, pero en el momento del cambio de cancillería sigue a un nivel elevado, con la incidencia en 432,2 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días (era de 191,5 hace un mes), según datos del Instituto Robert Koch (RKI).

El 72% de la población (59,9 millones de personas) ha sido vacunado, pero no se logra convencer a los que aún no lo han hecho, de ahí que se esté planteado la posibilidad de ordenar la vacunación obligatoria en algunos sectores sensibles a partir de febrero. De momento, se aplican restricciones drásticas a las personas no vacunadas y el cerco se va estrechando. El rostro de cansancio de Merkel cuando apuntó estas noticias, consensuadas con el Gobierno entrante, dan cuenta de lo que les espera a Scholz y los suyos.

Los esfuerzos del nuevo Ejecutivo se tendrán que centrar en reducir los contagios, extender la vacunación y, también, reforzar un sistema sanitario con déficits crónicos de personal, sobre todo de enfermeros, lo que ha obligado incluso, por primera vez, al traslado de pacientes a hospitales de Italia y Bélgica ante la saturación de sus UCI.