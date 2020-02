Desde pequeña algo llamaba la atención: su forma de expresarse y la retórica. Algo a lo que daba especialmente rienda suelta durante las clases de teatro de BUP en el instituto. Lo que entonces no se imaginaba es que acabaría hablando delante del Parlament de Cataluña o del Congreso de los Diputados.

Esa niña responde en el DNI al nombre de Inés Arrimadas García . Y su vida siempre irá unida a esa Barcelona que entonces quedaba a 1.085 kilómetros. Pero que no era para nada ajena a su familia: sus padres, naturales del pequeñito pueblo de Salmoral (Salamanca), habían vivido años antes y tuvieron a su primer hijo allí. Ella ya nacería después en tierras gaditanas, la pequeña de cinco hermanos.

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Arrimadas y Rivera en un acto en la plaza de Sant Jaume (Barcelona)

Ella no es ajena a esta realidad. “Las condiciones son muy malas, lo tiene todo en contra”, reconocen fuentes de su entorno, pero la ven, “aún así”, con “determinación y energía”. “Está muy determinada y muy segura de que esto lo va a levantar. Y eso contagia”, añaden desde su círculo.

Le gusta el debate, pero no deja nada a la improvisación. Se prepara concienzudamente cada intervención, comenta este colaborador. Y es extremadamente “ordenada” y “previsora”. “No pide las cosas cinco minutos antes”, añade. Esto, valoran los suyos, lo compagina en el trabajo de puertas para adentro con ese “aire jerezano , con chispa, buen rollo”.

“Siempre ha sido una mujer muy valiente”, cuanta a El HuffPost uno de sus colaboradores más estrechos: “Muy segura en sí misma, con unos principios muy sólidos”. “Cuando la ves sabes que hay un líder de verdad, ya en Cataluña se veía que no era una candidata autonómica al uso, hay gente como ella en la vida que puede ser lo que quiera”, insiste.

Y con una vida siempre a mitad entre Barcelona y Madrid, aunque ahora pasa más días en la capital. En este cambio de vida “gana”, dicen fuentes cercanas a ellas, porque en Cataluña la situación es “muy difícil”: “con escolta, la mitad la odia y la otra mitad la quiere”. “Aquí el 90 por ciento la quiere y el 10 por ciento pasa”, indican. Además, así tiene más tiempo con su marido, el exdiputado de CiU, Xavier Cima, al que conoció en el palco del Camp Nou y que ahora tiene una empresa radicada en la capital. Por cierto, su socio es el amigo común que los presentó. Y en breve nacerá su primera hija.

Ella no pensó que le llegaría tan pronto el momento de tener que suceder a Albert Rivera, su gran referente y con el que muchos han querido enfrentar. No se planteaba el horizonte de un relevo tan inmediato. Y da este paso “por responsabilidad”, comentan los suyos. Un proceso que culminará en la asamblea del partido los días 14 y 15 de marzo. Es la gran favorita, aunque hay un sector crítico que hace mucho ruido y que tiene como gran referente a Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León.

Según fuentes cercanas a Arrimadas, ella está intentando hablar con todo el mundo del partido y con los líderes autonómicos y algunos provinciales para ir armando su proyecto. “No sé cuánto puede durar así porque al final en la política la tendencia natural del líder es aislarse”, apostillan. Los suyos elogian estos movimientos, pero en el sector crítico no lo ven así. “A mí no me coge el teléfono”, confiesa airado Juan Carlos Bermejo, otra de las voces naranjas más críticas con la situación del partido.