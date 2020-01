Revilla, al borde de las lágrimas en 'LaSexta Noche': "Ha sido terrible, me ha dolido"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, fue entrevistado este sábado en el programa LaSexta Noche por su presentador, Iñaki López, tras el ‘no’ de su partido, el PRC, a la investidura de Pedro Sánchez.

López preguntó a Revilla si había sufrido “presiones” para votar a favor del presidente del Gobierno, algo que emocionó al presidente cántabro, que estuvo al borde de las lágrimas mientras contestaba.

“Esto de las presiones ha sido terrible. Me ha dolido, porque eso supone no conocerme, quien me conozca a mí, Iñaki, te lo digo de verdad. Joder, tendré pocas virtudes. Pero me cago en diez, a mí no me presiona ni dios si creo en algo. Pero vamos, ni la sexta flota americana. Y lo sabe mucha gente, gente aquí de LaSexta”, dijo Revilla.

″¿Por qué te ha dolido tanto?”, preguntó el presentador.

“Me ha dolido porque una persona que no vamos a dar nombres pero que la conoces dijo algo que ha dado lugar luego a que se haya proliferado el tema: a mí me dice gente del PSOE que a Revilla le ha presionado gente importante, los bancos...”, contestó el presidente cántabro.

“Se ha hablado de la señora Botín, presidenta del Banco Santander”, apuntó López.

“Hay un gran dirigente del PSOE, de los cuatro, de los tres, de los dos, que incluso me lo ha mandado por escrito: esto ha corrido por ahí, espero que tal, que la que ha tomado esta decisión.... La señora Botín, que yo sepa, ha estado en Groenlandia. Y esta señora es incapaz de presionar a nadie y menos a mí, que me conoce de toda la vida. Se dedica a ganar dinero en el banco y en Cantabria a hacer muchísimas obras filantrópicas”, contestó Revilla.