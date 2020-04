Revilla: "Ahora hay que estar con el Gobierno"

No estábamos desinfectando las calles. No había material y no se podía hacerlo, ahora ya se ha hecho. Y que no teníamos mascarillas. ¿Por qué los chinos y los coreanos las llevaban? Es que yo creo que eso no será por estética, ¿no? Es más, tengo un amigo que está en contacto con chinos porque está en un organismo mundial, viaja mucho allí y le llamaban hace unos meses y le decían por qué no vais con mascarilla en España. Somos los primeros que hemos hecho esta operación absolutamente exitosa más allá de que me den caña. Estoy acostumbrado a ello, comprendo que hay mucha gente que tiene ahora tiempo libre. Y que está cabreada, lógicamente, como todos. Son muy útiles, certificadas, con doble capa de viscosa celulosa, biodegradables, no contaminan.

Las he comprado porque tengo un informe de médicos y expertos de que son absolutamente útiles, gratis total y las tendrán todos los hogares de Cantabria. 1.200.000 mascarillas que protegen en un 85% , mejor que la media y no le han costado nada al contribuyente porque las ha pagado el Banco Santander, 150.000 euros encima de la mesa. Son absolutamente útiles. Ya estoy acostumbrado a todo y que hagan memes y risas. Yo también las hago a veces, pero esto está contrastado. La gentes nos las pide sin parar, eso es mejor que no llevar nada. Hace dos meses y medio dije que en España veía dos carencias antes de que llegara la pandemia.

¿Hasta cuándo va a durar el estado de alarma?

Está prorrogado ahora hasta el 26 de abril. Luego, entiendo, que habrá poco a poco una especie de desconfinamiento con unas medidas todavía de control. Tendremos que ir con mascarilla todos, lo adelanto. A mediados de junio, cuando empecemos a ver gente por la calle, nos veremos igual que en China o en Corea, aunque no nos guste. ¿Por qué no se decidió la mascarilla desde el principio? Porque no había de nada. ¿Y la desinfección? Porque no había líquido. Es que esto nos ha cogido en bolas, no estábamos preparados para esto. Estábamos preparados con una Sanidad maravillosa en España para ver a un amigo con un corazón de otro o un pulmón de otro, pero no para un bicho que es nuevo. Ha cogido a todo el mundo en pelotas. Cuando dicen que no se tomaron medidas, que me diga alguien quién preveía esto hace tres meses. Estados Unidos parece que va a la vanguardia del mundo, están intentando llegar a Marte… y hemos visto imágenes peores que en España, con tíos ahí con plásticos, no tienen ucis ni respiradores. Cualquier cosa imprevista es muy difícil de solucionar a corto plazo. Pero el futuro lo veo ya saliendo con mascarilla a la calle en junio y desconfinar poco a poco. Tengo un tema personal que se lo dije al presidente en la primera reunión de los domingos.

¿Cuál?

Le dije: niños, niños. Me están preocupando los niños, están sufriendo una barbaridad. Tengo un nieto de cinco años. Vivo en Astillero y tengo en frente pisos de 60 metros con tres niños, los padres y el abuelo. Los niños dicen ‘cuándo podremos salir al parque’. No todos los sitios son iguales, no a sitios masificados, pero poder sacar los niños a dar un paseo en una Cantabria que está dispersa en pueblos y tiene zonas verdes. Tienen una angustia, el día de mañana van a tener un problema cuando recuerden que han estado dos o tres meses sin poder salir. El niño necesita un poco de espacio. A los niños hay que dejarlos salir algo, no van a ser menos que una mascota. Creo que empezaremos sacando a los niños y poco a poco librerías, mercerías… Lo que quiero y espero es que salvemos algo del verano. Aunque no va a ser con turistas extranjeros, sí al menos que haya una movilidad en España con mascarillas, distancias, los bares tardarán más, las aglomeraciones prohibidas. Esto poco a poco va ir desatascándose. Lo que está claro es que creo que la pandemia ha tocado el punto máximo y estamos en un descenso. El momento es el que los que salen son más que los que entran. Esto no se había conseguido hasta ayer, eso se está produciendo en varios sitios de España.