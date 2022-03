Revilla cuenta que llamó a Casado en plena crisis y desvela cómo reaccionó el líder del PP

En el programa Todo es Mentira de Cuatro, Revilla ha criticado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hiciera un contrato con el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque esa operación no tenga por qué ser ilegal. “Todos tenemos hermanos, hijos, nietos, primos y demás familia, pero no se me ocurriría en la vida hacer contratos con familiares, incluso de segundo y tercer parentesco”. En Cantabria “saben mis familiares que no pueden concursar para ningún contrato”.