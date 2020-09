Revilla deja en evidencia a Ayuso al contar lo que hacía siempre en las conferencias de presidentes

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, fue este viernes el protagonista de Mi casa es la tuya, el programa que Bertín Osborne presenta en Telecinco. Allí, el político sorprendió al contar alguno de los entresijos de las videoconferencias de presidentes autonómicos que se celebraron durante el confinamiento.

Revilla aseguró que en esos encuentros el más crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era él y afirmó que el resto eran muy contenidos en sus afirmaciones.

Por ejemplo, del lehendakari, Íñigo Urkullu, apuntó que nunca hablaba más de cinco minutos. “Es un tío muy sensato, va al grano, como le dan todo lo que piden tampoco es para cabrearse”, añadió.

Además, Revilla contó una anécdota de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: “Casi nunca le funciona el micrófono. Es una cosa... no sé qué medios tiene Madrid que no acaba de... se le estropea, no sale”.

El presidente cántabro subrayó que Díaz Ayuso no es muy beligerante en ese tipo de reuniones. “La veo más beligerante en la televisión, Allí también está calladuca”, señaló.

Además, Revilla admitió que Sánchez establece un turno de 10 minutos para que hable cada uno, pero que él siempre ocupaba más tiempo.

“Yo no me doy cuenta de lo que hablo, no llevo el cálculo. Yo empiezo a hablar, a hablar, y entonces ya en un momento dice: ‘Rogaría, no es por ti Miguel Ángel, pero rogaría fuéramos un poco más breves’. El último día me dijeron que es que yo ya llevaba 32 minutos”, reconoció.

“Un día se lo dije: ’A mí lo que me extraña es esta calma chicha. ¿Cómo es posible que aquí seamos capaces de llegar a acuerdos por unanimidad y el parlamento sea una jaula de grillos? ¿Sabéis por que? Porque esto no se graba. En cuanto te ponen una televisión y un micrófono ya te desmadras, ya tienes que decir que el otro lo ha hecho muy mal”, criticó.