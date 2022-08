Revilla desvela lo que le gritó al rey emérito cuando se lo iban a poner al teléfono

Sobre el rey emérito

Revilla ha reiterado que “la decepción de mi vida es ese hombre” y que “la gente no sabe lo que yo he hecho por él”. También ha recordado que “Jiménez Losantos me llamaba el mamporrero del rey” y que “a mí, que tuviera líos con mujeres, que sufra esa debilidad borbónica, me da igual”. Finalmente ha dejado caer que “ahora, lo de la pasta que todos sabemos que tiene fuera…”.

Lejos de quedarse ahí, el presidente de la comunidad cántabra ha desvelado que “una persona, hace un año o así, intentó ponérmelo por teléfono y cuando me lo quiso pasar dije, y espero que me oyera: “¡No quiero volver a verle en mi vida!”. Y ha añadido: “No le cogí el teléfono. Ha intentado, mediante gente, que no sigan dándole hostias en televisión. Pero yo no perdono eso. Al corrupto, no lo perdono”.