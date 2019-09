“Yo ya dije hace tres meses que íbamos a elecciones”. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha desvelado -a la periodista Susanna Griso, en el programa Espejo Público, de Antena 3- el, a su juicio, motivo irrefutable por el que él siempre ha mantenido que los españoles volverían a las urnas el próximo 10 de noviembre.

“No hace falta ser politólogo para interpretar las conductas humanas”, ha argumentado Revilla, quien ha puesto el foco del origen de la actual situación en Ciudadanos: “En el momento en el que Ciudadanos adoptó la actitud que adoptó con Pedro Sánchez, tuve claro que íbamos a elecciones”, ha comenzado su exposición Revilla.

En este contexto de oposición frontal de Ciudadanos a negociar un posible Gobierno con Sánchez, Revilla considera que la posible alternativa de un Ejecutivo con Podemos “no era posible”: “Ese pacto no le garantizaba la mayoría absoluta al PSOE y además los de Iglesias no habrían dejado gobernar a Sánchez”, ha expuesto el presidente de Cantabria.

“No le daba garantía de números y, aunque ambos se califiquen de izquierdas, hay diferencias entre ambos”, ha planteado Revilla, quien ha resaltado que Podemos “no es un partido homogéneo, no todos tienen las mismas ideas”. “Hay temas muy importantes en el futuro de España que exigen un Gobierno estable y con una sola voz. Temas de coyuntura internacional, europea, con el brexit, y en el tema interno hay en octubre una sentencia que no gustará en determinados lugares del territorio y ahí no puede haber fisura en la defensa del estado de derecho”, ha recalcado Revilla.

No obstante, el presidente cántabro ha opinado que “es increíble que Podemos no aceptara la oferta que le hizo el PSOE”, ya que “permitir que accedan al Gobierno de la nación con una vicepresidencia y tres ministerios era una oferta increíble”.

En este punto, Revilla ha resaltado el principal problema de la actual situación: “Aquí el problema está en que el PSOE no dijera desde un primer momento que ese pacto no era posible, que no daba estabilidad”.

“El pacto que más le hubiera gustado a Sánchez es un Gobierno estable con 182 apoyos con Ciudadanos. Una vez que esto era imposible, él ha intentado por otro lugar el conseguir esos apoyos, pero en su cabeza siempre ha estado que ese Gobierno con Podemos no habría tenido estabilidad”, ha sentenciado.