Revilla muestra su enfado con el PP por lo que está contemplando: "No lo había visto nunca”

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, mostró este sábado en laSexta Noche su enfado contra el PP por votar en contra de la reforma laboral presentada por el Gobierno y aprobada por un solo voto.

Revilla fue muy contundente al hablar de la formación que lidera Pablo Casado: “Veo una enfermedad en la política española que yo no había conocido hasta ahora y voy camino de los 80 años. He visto de todo, pero el cainismo que hay ahora de enfrentamientos donde no hay rivales y sí enemigos no lo he visto nunca como ahora”.

Incluso llegó a dejar una frase muy rotunda sobre lo que se vivió en el Congreso por parte del PP: “En este caso concreto, el de la reforma laboral, es el paradigma que justifica la enfermedad absoluta de la política”.

El dirigente cántabro explicó que se lleva soñando mucho tiempo en España, especialmente entre los gobernantes, con obtener el consenso y llegar a acuerdos. “Nunca se había conseguido un consenso en una materia tan complicada como es poner de acuerdo al que paga y al que cobra. El empresario quiere ahorrar costes laborales y el que cobra quiere ganar un poco más. Nunca se había llegado”, detalló.