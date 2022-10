Revilla no se esconde y recuerda lo que ha ocurrido otros años para valorar los pitos a Sánchez

Revilla también ha afirmado que “los pisos que hay detrás con terraza se ve que no son de protección oficial” y ha contado que “se pueblan de gente y los pitos te suena desde arriba”. Incluso ha reconocido que ha llegado a escuchar una frase de una persona que le decía que no le llevara anchoas a Sánchez.

“Hay gente que se piensa que se arregla mandando a la Guardia Civil, al ejército, tanques y no, estamos en Europa y no se puede hacer eso. Tampoco se puede hacer sentencias, que luego te echan de ahí. En Europa hay que estar a las duras y a las maduras, y no puedes hacer lo que quieras. Este hombre ha solucionado el tema catalán, hay que decirlo y no decir que todo lo ha hecho mal”, ha rematado Revilla con una opinión que incluso Pablo Motos ha compartido.