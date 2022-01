Así responde Revilla a todos los que le llaman "el anchoa"

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, visitaron este jueves El Hormiguero para hablar, entre otras cosas, del éxito que tienen en las elecciones en las que se presentan.

Durante la entrevista, el presentador, Pablo Motos, les preguntó por la opinión que tienen sobre los que les llaman “populistas”. Concretamente, se refirió a los que les llaman “el anchoas”, por Revilla, y “el bombilla”, por Caballero.

El primero en responder fue el presidente cántabro, que contó que él no podía ser de otra manera y que daba igual que fuera presidente: “Toda mi vida he sido así. Me gusta hablar con la gente, ir a las ferias, ir a los sitios donde se canta e incluso más participar. Me gusta eso más que los entierros. Por tanto, soy así”.

Revilla recordó que la primera vez que apareció en albarcas yendo, como manda la tradición, a San Cipriano fue noticia nacional. “Todo por un tío que va en albarcas. ¿Qué habría dicho la gente si voy en zapatillas? ¿Que se me habría subido a la cabeza ser presidente?”, preguntó enfadado.

Por su parte, Caballero aseguró que “la acusación de populismo es siempre lo que dicen los que pierden”. “El populismo es cuando alguien promete cosas que no cumple, promete cosas imposibles, busca excusas...”, explicó.

El alcalde gallego comentó que tienen 20 de 27 concejales, el 68% de los votos y el 90% del apoyo en las encuestas: “Los que nos dicen que somos populistas tienen 1, 2 ó 4. El que saca 4 concejales le dice al que saca 20 que es populista, es decir, le está diciendo tonta a la gente de la ciudad”.

Caballero afirmó que, más allá de ser mediático, en su programa hay “sustancia, cambio y una política económica, social, de empleo con deuda cero”.