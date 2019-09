Revuelo por la ropa con la que Letizia ha aparecido en su último acto: "No pega nada"

Las vacaciones ya han quedado atrás. Para muchos ya son sólo un recuerdo lejano. La vuelta al cole ya es una realidad. Y lo es para todos. También para Letizia.

La reina ha retomado sus compromisos oficiales este martes con un acto solidario. En concreto, una reunión de trabajo sobre ‘La inclusión de la Discapacidad en los medios informativos’, que ha tenido lugar en la sede de Servimedia.

El look que ha lucido Letizia ha provocado un buen revuelo entre los medios especializados, que no se ponen de acuerdo a la hora de juzgarlo. Por ejemplo, Vanitatis no duda en titular “Letizia estrellada”.

La publicación dice que la reina ha estrenado un vestido negro con microestampado de estrellas, “un diseño de estilo lencero con escote con aplique de encaje y falda plisada”.