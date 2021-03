Hasta las narices de los partidos tradicionales: llega la 'revuelta de la España diversa'

Ya no se espera nada o casi nada de ellos. Manuela Carmena (ex alcaldesa de Madrid), Tomás Guitarte (Teruel Existe) Juan Manuel Camacho (Jaén Merece Más) y Toño Saz (del grupo E20 que agrupa a 30 miembros de estas plataformas y las coordina) explican por qué hay esperanza. En serio, lo creen. Van al grano, rodean a la clase política y actúan. Son conscientes de los riesgos que la forma de hacer política de los partidos hoy, que alimenta a los extremos, es muy peligroso.

Las plataformas ciudadanas ya lo intentaron. Tras la crisis económica del 2008, con los movimientos del 15-M en el 2011 y el nacimiento de organizaciones que evitaron la palabra partido en sus nombres —caso de Ciudadanos y Podemos—, hubo esperanza en otra forma de hacer y regenerar. Pero el resultado de ambos experimentos ahí está.

Manuela Carmena, la exalcaldesa de Madrid —que, pese a ganar las elecciones, no fue reelegida por la división de la izquierda, propiciada por Podemos— mantiene la fe. “Cuando llega el momento de acudir a las elecciones, las plataformas sirven y es un movimiento vivo. Creo en ellas, por supuesto. Que los partidos generen plataformas fue lo que yo intenté hacer, aunque es verdad que con mala fortuna. Aún estamos a tiempo y el hecho de que en Madrid pueda ganar la derecha y la extrema derecha, va a ser un revulsivo, va a impulsar a este movimiento”. Defiende que la reacción ante un posible triunfo de la extrema derecha del PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox, será lo que movilice a la gente, como ha pasado con Donald Trump en EEUU, que ha traído al presidente Joe Biden.

Carmena critica la ausencia de transversalidad en los partidos, pero con cuidado. Puntualiza bien claro, porque estamos en esos días en que Toni Cantó, el tránsfuga por excelencia, se pasea por las televisiones explicando lo inexplicable. “La transversalidad no me parece tan grave, siempre que se haga por razones de objetivo político, no por razones económicas”, aclara la exalcaldesa. “Es lo que sucede ahora, que cuando a tu partido le hacen un ERTE tú saltas de esa organización para seguir cobrando el sueldo. Hablo de otra cosa bien distinta. Para que se entienda, en mi juventud, cuando era del Partido Comunista, ellos no representaban los intereses feministas. Por eso entré a militar en el Movimiento de Liberación de la Mujer. Pues ahora sería interesante que se permitiera en los partidos la militancia —palabra que me espanta siempre por lo de militar— en el partido y en una plataforma ciudadana ¿por qué no?”.