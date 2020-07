Felipe VI pide "protección" al apóstol Santiago y a los españoles "solidaridad" y "unidad" frente al coronavirus

Carlos Alvarez via Getty Images

Carlos Alvarez via Getty Images El rey Felipe VI en Santiago.

Ha reconocido que los dilemas que ha generado la pandemia son “enormes y no solo afectan a la salud o la economía, sino también a la confianza de las personas en el futuro”.



Ante este escenario de incertidumbre, Felipe VI ha subrayado que “nada mejor que evocar al Apóstol”, dado que su memoria consiguió que “una tierra considerada el fin del mundo se convirtiera en el principio de la unidad de España y de Europa”.



“Le pedimos al Santo Patrón de España que siga siempre a nuestro lado inspirándonos y protegiéndonos”, ha rogado el monarca en su invocación jacobea.



En esta causa colectiva, ha remarcado que “la vocación y el deber de la Corona es ser punto de encuentro que permita recorrer unidos y en libertad el camino” de la historia.



Para don Felipe, España no está sola en la lucha contra la crisis, sino que cuenta con la UE, que “cubre hoy una etapa trascendental en la que no cabe la fragmentación”.



El reto europeo, ha añadido, consiste en salvaguardar los valores democráticos y consolidar el proyecto compartido con medidas solidarias que permitan avanzar con mayor seguridad y solidez.