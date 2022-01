Locura generalizada con el rey Gaspar por un detalle muy comentado durante la cabalgata

GABRIEL BOUYS via Getty Images

Todos esperando a los Reyes, aunque a alguno más que a otros. Los ojos de niños y no tan niños han estado puestos en las cabalgatas que ‘sus majestades de Oriente’ han celebrado por buena parte de España y demás países. Pero el principal punto de atención ha sido la cita de Madrid... y no solo por ser Madrid.

Que un 5 de enero se hable de Melchor, Gaspar y Baltasar no es noticia. Que se hable como se ha hablado hoy de uno de esos reyes, igual sí. Porque basta con darse un paseo por el hashtag ‘Gaspar’ para comprobar por qué se tuitea tanto sobre el segundo de los magos.

No ha hecho nada, no se ha caído, no ha soltado ninguna barbaridad. Simplemente ha enamorado a un buen número de telespectadores que han quedado impactados/as por su presencia física. Algún fan ya habla de cambiarse la chaqueta del rey mago favorito (pobre Melchor).

Aquí algunas muestras de la que ha liado su majestad: