Reynaldo Sietecase: “En nombre del peronismo, como con Dios, se han hecho las mejores y las peores cosas”

En el caso de No pidas nada me enteré de que había una asociación de suicidios, de cuatro o cinco suicidios de militares argentinos detenidos por crímenes de lesa humanidad en la dictadura militar argentina. En principio no había conexión, pero pensé que sí había una historia que contar. La pregunta era: ¿por qué se matan los que mataron? Esa fue mi pregunta disparadora. Así es que en lugar de dar una solución periodística pensé en una dimensión literaria. Los argentinos siempre citamos a Borges, y Borges decía que la ficción no era necesariamente contradictoria con la realidad. Que muchas veces se extendía, la completaba. Se me ocurrió contar una historia para contar los suicidios. Había una asociación de suicidios y a los militares que podía los ayudaba a salir del país. De hecho hay ciento y pico de prófugos, algunos en Brasil.

R. Sietecase. Es complejísimo explicar la política argentina. En todas las fórmulas está presente el peronismo. Con el peronismo, como suceden con Dios, para los creyentes, en su nombre se han hecho las mejores y las peores cosas y está en todos lados.

Como periodista me revelo de plantear algo como bueno o malo. El mejor gobierno tiene corrupción o comete arbitrariedades; el peor gobierno hace cosas positivas. Por eso es tan compleja la realidad de nuestro continente.

Además, los jueces nunca van contra el poder económico, por ejemplo. Cristina Fernández tiene doce causas abiertas por corrupción, la mitad me parecen forzadas, una vez dejó el gobierno. Si el presidente Macri pierde terminará en los tribunales. Es una locura. En algún momento la justicia tiene que investigar en tiempo real. Un corrupto es un corrupto.

W. Manrique Sabogal. ¿A qué altura ha estado el periodismo?

R. Sietecase. Hay que reformatear muchas cosas del periodismo. Lo que está pasando es que el periodismo entró en esa lógica de buenos y malos. Los periodistas toman partido, pero hay que tomar partido con la verdad. Es un fenómeno mundial. Eso de pensar de que sos una suerte de soldado de una causa no está bien porque así no eres periodista. El soldado no duda, yo dudo, me replanteo muchas cosas, me equivoco. Todo eso con el complemento nocivo de que las audiencias no quieren la verdad solo quieren confirmar los prejuicios que ya tienen. Me resisto al periodismo que busca confirmar los prejuicios.

W. Manrique Sabogal. ¿Qué función cree que cumplen las redes sociales?

R. Sietecase. En los medios electrónicos hay mucha demagogia. Yo en mi programa le digo a la gente que no piense como yo, que duden, discutan. Cuestiono el periodismo militante en mi país. Hay cosas que son preideológicas. El periodismo es otra de las tramas del libro.

W. Manrique Sabogal. ¿Cómo pasó del periodismo a la literatura?

R. Sietecase. Tomás Eloy Martínez tuvo mucho que ver porque me empujó a escribir mi primera novela, Un crimen argentino. Yo era periodista y cuando hice un taller de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano de la Fundación García Márquez Tomás Eloy leyó mi texto de lo que hicimos allí y en la evaluación que hizo me dijo: “Usted ahí tiene una novela”. Le contesté: “Bueno, ahí hay una buena historia”. Y el replicó: “No dije que la puede escribir, dije que es una novela”. Me mató, como diciendo “qué te crees”. Así es que salí de ahí y me puse a trabajar en ella. La publiqué en 2002.

Reynaldo Sietecase vive el periodismo tanto como la ficción y la poesía. Ha trabajado con grandes del periodismo argentino como Jorge Lanata y tras pasar por varias emisoras su cita diaria ahora es en Radio con Vos con el magazín La inmensa minoria, de diez de la mañana a una de la tarde. Allí charla con su audiencia después de algunas censuras en otros programas de televisión por formular preguntas incómodas que lo han llevado a cancelar varios espacios. Tal vez porque el periodismo para algunos es como una definición de Dios que está en No pidas nada: “La palabra Dios es demasiado flexible”.

No pidas nada. Reynaldo Sietecase (Alfaguara).