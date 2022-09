Reynders descarta la propuesta del PP de una reunión a tres para renovar las instituciones

Europa Press News via Getty Images

El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders , ha asegurado este jueves que no es “su trabajo” señalar culpables en el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino “organizar e incrementar el diálogo” entre partidos políticos y descubrir si hay “una voluntad real de moverse en la dirección” correcta. Aún así ha descartado la opción de una reunión a tres junto al PSOE y el PP para renovar las instituciones judiciales.

“Me parece lógico. He organizado muchas visitas no solo en Madrid sino a muchas capitales y todo el tiempo he intentado ver si se podía mejorar la situación”, ha detallado.