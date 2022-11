Ricardo Gómez hace esta confesión sobre el que quedó segundo en el casting para ser 'Carlitos'

No obstante, Gómez también ha abordado otros temas en su conversación con Bretos, como algunos aprendizajes que se lleva de su carrera profesional: “He entendido que no se puede gustar a todo el mundo y que a veces no eres tú la persona adecuada para hacer algo que te apetece mucho hacer”.

El intérprete se ha soltado y ha explicado que todo tuvo lugar “a raíz de mi salida de ‘Cuéntame’”, puesto que “me he encontrado con muchas cosas que me habría encantado hacer y que no he tenido ni siquiera la opción de que me vean y me valoren. O que me han visto y no he dado la talla”. Así, Ricardo Gómez ha detallado que “es una profesión que está muy expuesta a la opinión directa: primero de un productor o director y luego el público”..