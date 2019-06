Ricardo Gómez: "Si han criticado 'Juego de Tronos', cómo no van a criticar 'Cuéntame"

Gómez está intentando disfrutar de las cosas como una forma de vida, lejos de tanta pantalla. Ricardo Gómez es un chaval de su generación, que hace cosas de gente de su edad, “aunque con una postura crítica con el enganche que nos han querido vender”. Se refiere a la adicción a las pantallas que se le suele atribuir generalmente a los llamados millennials, y de la que él mismo se quejó en un artículo en El País por sufrirla mientras interpretaba en el teatro. Si eso es ser un viejoven, “puede que lo sea”.

El actor ha hablado con El HuffPost sobre si Cuéntame ha encajado bien en su nueva temporada la salida de su personaje, sobre los vicios de los millennials y sobre lo rápido que vivimos y lo poco que nos paramos para estar tranquilos. Tampoco ha pasado por alto la temporada nefasta del Real Madrid, entre otras cosas.

Aprovechando la presentación del Movimiento Banderas Verdes de Ecovidrio para fomentar el reciclaje en playas españolas, el actor ha aprovechado para hablar también de medio ambiente.

¿Lo de reciclar y mantener limpias las playas es algo generacional? ¿Los millennials recicláis menos?

No lo pienso. No es un problema que tenga que ver con generaciones, sino con la educación social y si no te han enseñado a reciclar no lo harás. La generación a la que pertenezco es la gran perjudicada porque somos, si todo va bien, la gente a la que más tiempo le queda en este planeta. El planeta que hemos heredado no está en buenas condiciones y no es casualidad que sea la gente joven quien, viendo el futuro que tiene por delante, haya decidido encabezar una serie de movimientos para cuidarlo. Si lo reducimos todo a la mínima expresión es tan sencillo como poner las cosas donde hay que ponerlas.

Pero el enganche al móvil del que te has quejado sí que es generacional, según lo que escribiste en El País.

No es de millennials realmente, ese fue el titular. Lo que quería decir es que soy millennial, porque es la generación de la que me han querido poner la etiqueta y, como soy joven y de la generación del teléfono, puedo decir: utilizo mucho mi teléfono y sé dónde usarlos y dónde no. No venía a decir que ese era un problema de la generación de los millennials, y me atrevo ahora a decirte que todo lo contrario, que la gente joven es la que menos problemas da en este aspecto en los teatros.

Ese enganche a las pantallas, ¿os beneficia a los actores? Me refiero al consumo constante que hacemos de todo lo audiovisual.

La cantidad de pantallas que tenemos tiene muchas cosas buenas, como mucho más acceso a la ficción o más inputs de información, y por otro lado tiene algo negativo: no concibo estar en un concierto y grabarlo entero. Lo estoy escuchando de puta madre en directo y si llego a casa no volveré a verlo si ya lo he hecho. Prefiero vivir el momento en el que estoy. Me pasa exactamente igual con los viajes o si conozco a alguien a quien admiro. Prefiero hablar a dejar constancia de que he estado con él con una foto. Es mi manera de verlo, aunque eso no significa que sea la correcta.