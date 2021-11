Ricardo Gómez: "Tenemos que entrenar la memoria para no caer en errores del pasado"

En cuanto a la dirección artística de la película, ¿cómo opináis que se ha plasmado la Denia del año 82?

Vicky: A mi me parece excelente, me parece muy difícil hacer época… lo hablábamos ayer con Pera, cuando haces época, de una época muy antigua esta como muy claro, pero hacer época de algo tan reciente, es como…tiene algo de complicación porque hay elementos que hoy en día siguen vigentes y otros que están obsoletos pero que se recuperan de manera como vintage en el momento de ahora. Entonces yo creo que es como una cosa, que es un trabajo de brocha muy fina, y me parece que en la película están muy bien, tanto la caracterización de Ricardo que parece otra persona en la película como todos los elementos. A mí como actriz me divierte muchísimo poder rodar en un ambiente y con unas cosas que no tienen que ver con el momento actual.

¿Te has sentido identificada con tu personaje?

Vicky: Sí, en algún aspecto sí. Yo creo que Eva es una mujer valiente, ¡creo que lo soy! Y creo que sí, es una mujer que le da una gran importancia a su ámbito profesional, que lo ama profundamente y en eso pues si que nos parecemos mucho.

¿Cómo ha sido grabar un thriller?

Ricardo: A mí me encanta como espectador un thriller, entonces tener la posibilidad de ser el protagonista de uno me hacia muchísima ilusión, entonces todo lo que tiene que ver con la estética ya no solo de la época, sino todo lo que tiene que ver con un thriller, con lo que supone, con la información a cuentagotas, me pareció muy divertido porque es uno de los géneros que he ido viendo como cinéfilo y como espectador toda mi vida y que algunos de mis referentes como actores que me apasionan pues los he visto en este genero, entonces era muy motivante.