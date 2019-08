Richard Gere: "Hablé con Sánchez desde el barco y él ve la situación desde un punto de vista político, no humano"

“Yo considero al presidente un amigo”, ha empezado contando Gere. “He pasado mucho tiempo con él hablando de los sin techo y lo he encontrado muy sensible con la situación y conocedor de ella. Cuando hablé con él desde el barco, tuvimos una larga conversación y yo seguía reiterando cuánto creía en su buena voluntad y su sensibilidad, pero él seguía viendo esto desde un punto de vista político, no desde el punto de vista humanitario”, ha lamentado, no obstante.

“Esto me lleva a creer que todos los líderes europeos deben escuchar a su gente. Si la gente les dice que hagan algo racional y responsable, en una situación como esta, lo harán. Si los corazones de la gente están cerrados, envenenados por los Salvini y los Trump del mundo, no pasará nada. Así que esta es la situación de la gente del mundo, tienen que comunicarse con sus líderes y decirles: “Queremos que esto pase, queremos que esta gente sea ayudada y que se haga algo en esta situación”. La Unión Europea, en esta situación, es clave en esto, los presidentes, los primeros ministros, los cancilleres… Deben unirse y decidir una respuesta racional a esta situación”, ha enfatizado a preguntas de Javier Ruiz.

Sus palabras, pues, han sido ambivalentes, porque aprecia al dirigente pero no apoya su visión en esta crisis concreta. “Tengo admiración por Sánchez como ser humano, es muy positivo y optimista como líder español. También es un político y entiende la situación como algo político. La situación política está muy influenciada por lo que quiere la gente. Si a los europeos les han lavado el cerebro para que demonicen a los africanos que saltan de casas en llamas, entonces, claro, no pasará nada. Si los corazones de la gente son más amables y ven la situación de forma realista y con generosidad y honestidad…”, ha dicho.