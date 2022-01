Ricky Rubio, 'trending topic' por sus palabras sobre el caso Djokovic

El base español de los Cleveland Cavaliers de la NBA, Ricky Rubio, se ha convertido este viernes en trending topic por la entrevista concedida a LaVanguardia, especialmente gracias a su valoración del caso de Novak Djokovic.

Sus respuestas no han dejado indiferente a nadie. En ellas, el catalán confirma que no estará en el próximo Eurobasket con la selección española, tras la rotura del ligamento anterior de su rodilla izquierda que se hizo en un partido contra los New Orleans Pelicans.

Rubio ha confesado que acepta el reto de recuperarse con entusiasmo y que se va a preparar para volver más fuerte: “Me lo planteo como si me hubieran dado un año para crecer como persona y como jugador, para salir más fuerte. Y no es un tópico”.

En estos más de 10 meses que va a tardar en recuperarse, el jugador ha explicado que pretenderá pasar más tiempo con su familia, volver a vivir un invierno en Barcelona 11 años después, así como estar más tiempo con su hijo de dos años.

Durante la entrevista también ha tenido tiempo para hablar de situación que está viviendo el tenista Novak Djokovic en Australia, donde este viernes el juez Anthony Kelly ha ordenado que sea detenido el sábado después de la entrevista prevista con los funcionarios de Inmigración.

El magistrado también ha dictaminado que el número uno del tenis mundial no sea deportado “de manera inmediata” de Australia hasta que la justicia revise la decisión del Gobierno de anular por segunda vez su visado.

Como el serbio, varios jugadores de la NBA también están teniendo problemas similares al no vacunarse.

Rubio, antes de responder, ha querido aclarar que el sí que está vacunado. “Así mi posición ya queda clara”, ha afirmado.

El actual MVP del último mundial ha señalado que “todo el mundo es libre de no hacerlo, pero esto está afectando a nivel global”.

“Tenemos que confiar en hacer lo correcto aunque nos dé miedo. Está muriendo mucha gente. Hay que dar un paso adelante. Me gustaría que todo el mundo se vacunase para que esto termine. Y que la esperanza se imponga a las fake news”, ha señalado.

Rubio ha dejado claro que él confía en los médicos, tal y como demuestra a diario con su fundación, desde la que lucha contra el cáncer de pulmón e impulsa el deporte como herramienta de inclusión y de integración de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.

El base ha dejado unas últimas palabras que han sido muy aclamadas: “Si preguntan de baloncesto contestaré yo. Si preguntan de vacunas, les preguntaré a ellos. Confianza en los profesionales y en la humanidad, hay mucha gente buena”.