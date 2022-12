Riesgo de desabastecimiento de un medicamento para la diabetes que famosos usan para adelgazar

No recomendable en personas sanas

A pesar de que su uso se ha promovido por famosos que no tienen necesidad de utilizar este medicamento y su uso se ha extendido en personas sanas, no es recomendable. No solo porque puede dejar sin este inyectable a pacientes que realmente lo necesitan, sino porque puede resultar poco saludable.

Además, puede provocar efectos secundarios como cualquier medicamento entre los que se incluyen naúseas, diarrea, vómitos, fatiga y, en algunos casos graves, pancreatitis. “No es una broma”, advirtió sobre el medicamento el doctor Andrew Kraftson a The New York Times. Dado que Ozempic no se ha probado ni ensayado en personas para las que no está indicado, no se sabe a ciencia cierta cómo se comporta en esos cuerpos, aunque se deduce que podrían sufrir más estos efectos secundarios.