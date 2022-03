Rifirrafe entre Alsina y Urbán por la invasión rusa: "Yo no he dicho semejante cosa"

“Usted quiere ponernos en una dicotomía de que decir no a la guerra es apoyar a Putin”, decía Miguel Urbán sobre el presentador. “Yo no he dicho semejante cosa”, espetaba Alsina. “No he dicho que apoye a Putin en ningún momento, ni lo he sugerido”, añadía el presentador de Onda Cero. “Sí, hombre, me está diciendo que acabar con la guerra podría ser hoy mismo con una victoria de Putin”, respondía el político de Podemos.