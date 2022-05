La risa de mi hija frente al televisor

Si tuviera que escoger un sonido, el último que querría escuchar antes de morirme sería la risa franca, llamativa, cantarina, perfecta de mi hija Carlota, de 16 años. Su risa en general y en particular la risa que comparte conmigo cuando, juntas, vemos un producto audiovisual que, encima, he propuesto yo. De pronto, un gag, una escena, una mueca, un chiste, desata la carcajada de ambas al unísono y el mundo rueda y encaja perfectamente.

Tengo que decir que Carlota está muy bien educada audiovisualmente por razones obvias: se tragaba todo lo que yo le ofrecía sin rechistar hasta que tuvo uso de razón y pasó de mí y se puso a elegir. Durante un tiempo no prestó atención a mis sugerencias, pero ahora vemos juntas muchísima ficción, muchísimos contenidos televisivos de todo tipo y yo me atrevo a decir que son los mejores momentos del día.

Hace unos días la encontré viendo por primera vez Girls (gracias, gracias, gracias Lena Dunham. Por mí, por todas mis compañeras y ahora por toda la generación de mi hija) que ha cumplido diez años con una salud perfecta. La oí reír desde la cocina, me acerqué y ahí estaba, disfrutando con una escena del episodio Welcome to Bushwick, de la primera temporada. Las chicas van a una fiesta en un barrio de moda y una de ellas está colocada de crack… Revisad la escena, que es hilarante. Mi hija la disfrutaba, entre sorprendida y divertida, y yo me senté con ella a charlar del asunto, entendiendo su mirada jacarandosa.