Risas en Twitter por la cuenta a la que ha empezado a seguir Pablo Iglesias

Son muchos los que desean un pacto de izquierdas para gobernar España. El grito de ”¡con Rivera no!” resonaba en Ferraz la noche del 28 de abril y ya antes de los comicios Pablo Iglesias apostaba abiertamente por un gobierno de coalición con el PSOE.

Por eso, son varias las cuentas de Twitter que apoyan esta opción. Una de ellas es @pebloxelpueblo, que se dedica a lo que vulgarmente se llama shippear — emparejar personas subjetivamente— a los dos dirigentes: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. “Peblo es real and thats a fact. Pebliers unidos jamás seran vencidos Que me falten escaños pero no me faltes tú...”, dice su biografía.

Sus publicaciones son memes e imágenes en las que se ve a los dos políticos manteniendo una buena relación. Este es un ejemplo: