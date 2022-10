Risto estalla contra Celia Villalobos y le advierte de que se está confundiendo

La primera en mencionar a Ayuso ha sido la concejala del PSOE Enma López , que ha hecho rabiar a Villalobos nada más escucharla: “Ya estabas tardando mucho en nombrar a Ayuso. No sabía en qué momento ibas a meterlo (el nombre), y lo has encontrado”.

La popular ha seguido con el tema y ha empezado el lío: “Yo sé que Ayuso a vosotros os pone”. El presentador, en respuesta, le ha asegurado que ese no es el caso y le ha recordado cuál el objetivo del programa: “Nosotros solos desvelamos bulos, eso es lo que hacemos”.

“Va a ganar (Ayuso) por mayoría absoluta”, ha augurado Villalobos. Risto le ha señalado que, en el hipotético caso de que ganase, “eso no quita que haya mentido”. A la vez, la popular ha asegurado que “no es un bulo”. El presentador no ha tardado en sobresaltarse y hacer la pregunta, que no ha vuelto a ser contestada: ”¿No es un bulo (el tuit)?”.