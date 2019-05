Risto Mejide, indignado como nunca con un político en 'Todo es mentira': "Usted no me da ninguna lección a mí"

Risto Mejide ha sido muy duro este miércoles en Todo es mentira, su programa diario en Cuatro. Hace unos días, en plena noche electoral, uno de los reporteros del programa fue agredido por un dirigente de Vox cuando quería hablar con Rocío Monasterio y con Iván Espinosa de los Monteros.

De los Monteros estuvo este martes en Cuatro al día —programa de Carme Chaparro— y habló de lo ocurrido: “Lo que pasó ayer con David, con el que yo tengo una muy buena relación, le pueden preguntar, es inadmisible que se le empuje, se le aparte y se le dé un codazo y por eso nos hemos disculpado con él”.

El portavoz de Vox también cargó contra algunos medios por incitar a los reporteros desde el plató a que metan el “micrófono donde no caben, a empujar y a insistir”.

Tras la intervención de Espinosa de los Monteros, Risto ha estallado:

“No me puedo callar. A mí este señor no me tiene que dar lecciones. ¿Un señor que permite que en su partido que haya gente que agrede a periodistas nos tiene que dar lecciones de cómo hacer nuestro trabajo?”.

Y ha añadido: “Nos tiene que decir que es una trampa ir a preguntar, que es exactamente el trabajo del periodismo, nos tiene que decir a la cara que no se atreve a salir en Todo es mentira y tiene que irse a otro programa para decir lo que le de la gana, pero aquí no se atreve a venir porque tiene que entrar por la puerta de atrás, ¿no? Lo siento, usted no me da ninguna lección a mí. Ninguna”.