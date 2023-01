Risto Mejide empieza el año en Urgencias: "Menuda hostia... siempre todo puede empeorar"

“Menuda hostia, y no me refiero solo a las audiencias de las Campanadas, que también”, comenta con ironía. “Me refiero al dedo hecho añicos, para que luego digan que no me dejo la vida en cada proyecto”, escribe. Mejide tiene una fisura de la última falange del segundo dedo, con astilla incluida, por lo que “habrá que operar”, augura el presentador.

“A veces no es imprescindible hacerlo mal para fracasar, porque sigo pensando que hicimos en Nochevieja lo que teníamos que hacer. De cualquier modo, vivimos en un mundo que olvida demasiado pronto los fracasos y solo habla -una y otra vez de los éxitos. Y yo siempre he creído que deberíamos aceptar ambos por igual”, opina el presentador de Todo es mentira.

Ya en un tono algo más resiliente, Risto dice que acabar un mal año rompiéndose un dedo “es mitad karma, mitad alegoría”. “Arranco 2023 con un souvenir que me recuerda día y noche que todo puede empeorar. Que seguramente sea mi penitencia por todo aquello que no he sabido hacer mejor. Y que, sin lugar a dudas, hay que seguir trabajando para mejorar como persona y como profesional. Quedan muchísimas cosas bonitas por delante. Y que nadie lo dude, ahí vamos a estar. Me quedan 19 dedos sanos que piden guerra. Y se la pienso dar. Feliz 2023, familia. Os quiero como quien no se conoce, pero se intuye”, concluye el presentador.