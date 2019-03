Risto Mejide revela cómo lo despidieron de 'OT'

Siempre hay una primera vez, y la de Risto Mejide tuvo lugar este domingo en Chester (Cuatro) ante la presencia de Itziar Castro. El presentador aprovechó la visita de la exprofesora de interpretación de OT —a la que echaron pocas semanas después de arrancar la edición de 2018— para revelar cómo le comunicaron su despido como miembro del jurado del talent show durante su paso por Telecinco.

Mejide, que estuvo en dos ediciones y medias del programa, desapareció de plató de la noche a la mañana. Nadie se esperaba su despido, tampoco él.

“Me despidieron por teléfono y también lo hizo una persona que no tenía nada que ver con quien me había contratado. Lo hicieron el mismo día de la gala. Yo estaba preparándome para irme a plató y me llamaron y me dijeron: ’No hace falta que vuelvas”, le explicó a Castro, que también vivió un episodio similar en OT 2018. Según contó en Chester, tampoco la despidieron las personas que la habían llamado (Tinet Rubira y Noemí Galera).