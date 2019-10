La papeleta que no te vas a encontrar en las elecciones del 10 de noviembre

Risto Mejide, presentador de Todo es mentira (Cuatro), ha conectado en directo con su propio programa para resolver la gran duda: ¿Se presentará a las elecciones del próximo 10-N?

“Tengo más dudas que certezas”, ha empezado diciendo Mejide. El presentador ha explicado que no ha podido comunicar su respuesta antes debido al acontecimiento más importante que ha ocurrido en su vida, el nacimiento de su hija Roma.

Mejide ha desvelado que no se va a presentar a las elecciones y ha dado sus razones. El presentador se ha preguntado si están preparados para poner en marcha un partido y reunir todos los requisitos necesarios para presentarse a las elecciones. Y obviamente no. Necesitan 47.000 firmas para presentarse por Madrid, 37 personas que formen la lista.

″¿Yo estoy preparado? Obviamente no”, ha afirmado. Risto también ha contado que en su agencia de publicidad tiene que hacer frente a 80 nóminas y eso ya es algo muy importante.

Finalmente, Mejide se ha preguntado dónde es más útil, si en el Congreso o con un programa de televisión. “Hace falta un programa como el nuestro, un programa al que no dejan entrar en Vistalegre cuando está Vox... que utiliza el humor, que no es bien recibido donde no hay sentido del humor. Un programa que utilice el humor para hacer una crítica a todos los partidos”, ha sentenciado Mejide.