Risto responde a Monedero en 'Todo es mentira': "Ten la decencia..."

La relación entre Monedero y Todo es mentira, en Cuatro, se truncó hace unas semanas después de un encontronazo entre el fundador de Podemos y Marta Flich, colaboradora y presentadora ocasional del programa.

El político aseguró que desde el programa de Cuatro lo habían citado para hablar de unas cosas y al final le preguntaron por otras.

Ahora, con motivo de las elecciones, Monedero ha vuelto a encontrarse con un reportero de Cuatro al día y la cosa no ha terminado del todo bien.

″¿Cómo habéis vivido el recuento?”, ha preguntado el periodista al profesor. “Sois muy pesados, tío. No quiero hablar por el programa”, ha respondido Monedero. “No os habéis portado bien porque me habéis mentido. Risto me ha mentido y se ha metido conmigo, por lo tanto, no quiero colaborar con vosotros. Por lo tanto, tenéis que respetar a la gente, ¿vale?”, ha añadido.

Tras estas declaraciones, Risto ha respondido: “Si yo te he mentido en algún momento di en qué. Si me acusas, ten la decencia de decírmelo. No soy precisamente conocido por ir diciendo mentiras”.