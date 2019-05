Rita Maestre, contundente: "Se ha posicionado abiertamente como el homófobo que es"

Maestre no se ha cortado: “Creo que las declaraciones son una vergüenza. Madrid es una ciudad orgullosa de recibir cada año por esa fiesta la visita de cientos de miles de personas y que hace bandera de su pluralidad, liberta y diversidad”.

Lejos de quedarse ahí, la portavoz del Ayuntamiento ha seguido afirmando que Ortega Smith es “una minoría”.

“Lo que me preocupa de esas declaraciones no es que un señor de extrema derecha se haya posicionado abiertamente como el homófobo que es, sino que los demás candidatos que se perciben como la derecha moderada o el centro liberal no digan de forma tajante que nunca pactarían con él”, le contó a Ferreras.

Por último ha ironizado sobre la localización elegida: “Cree que hay que mandarlas a la Casa de Campo y si se descuida las manda a un campo de concentración”.