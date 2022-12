Rita Maestre aprovecha la Lotería de Navidad para mandar este palo a Ayuso

Precisamente este miércoles se ha cumplido un mes del inicio de la huelga convocada por el sindicato AMYTS. 5.000 médicos y pediatras de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid comenzaron un paro indefinido que, a todas luces, no preveían que durara un mes.

Desde AMYTS defienden que consideran que han llegado a un punto de no retorno en el que no pueden abandonar la protesta si el Gobierno de la Comunidad de Madrid no cambia el rumbo de la Atención Primaria.