Rita Maestre denuncia algo que es casi "tabú" y se lía la mundial en Twitter

Rita, tengo 57 años y llevo trabajando desde los 19 (tú no habías nacido): SIEMPRE he oído a compañeras decir "ESTOY MAL, TENGO LA REGLA" y siempre he visto a los jefes bajar la carga de trabajo en esas circunstancias. En 38 años. Inventa otra excusa para seguir cobrando. https://t.co/nMlKN9iCTl