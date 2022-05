El vídeo al que hace referencia lo ha subido el Ayuntamiento de Madrid a su canal de YouTube y se titula “RESUMEN CORTO del Pregón San Isidro 2022”. Dura poco más de minuto y medio de duración y, efectivamente, no aparece el fragmento en el que Resines habla de la sanidad pública.

Resines ha expresado que está “muy orgulloso” de pertenecer a este sector desde hace 40 años. “Es un verdadero honor estar hoy aquí, no sabéis la ilusión que me hace. Aunque yo nací en Cantabria (...) he vivido siempre en Madrid”, ha relatado.