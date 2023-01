Rita Maestre, embarazada, tiene algo muy claro que decirle a García-Gallardo

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, ha respondido con toda contundencia a Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, tras admitir que él no sabe mucho de embarazos y presentar un plan de medidas para desincentivar el aborto en la región.

En ese momento, una periodista cuestionó en qué semana se haría esa ecografía. Gallardo guardó silencio durante unos eternos segundos mientras miraba sus papales y, finalmente, admitió que no tenía ni idea sobre el asunto.

“Puesss... ese dato no lo tengo, pero estoy seguro de que... que pronto lo podemos... aclarar”. “Yo es que no sé mucho de embarazos”, reconoció.

“Esto dice el vicepresidente de Castilla y León, que es de Vox. Yo no sé nada de embarazos. Pues para no saber nada de embarazos, te pasas el día diciendo lo que podemos hacer o no podemos hacer las mujeres. Y de embarazos yo algo sí sé”, ha comenzado diciendo Maestre, que está embarazada ahora mismo.