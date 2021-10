Rita Maestre: “Almeida está de acuerdo con Vox en la mayor parte de las cuestiones”

Creo que hay una simbiosis muy grande entre Almeida y los planteamientos de Vox. Almeida no tiene que hacer grandes esfuerzos para estar de acuerdo con Vox, Almeida está de acuerdo con Vox en la mayor parte de las cuestiones, como el modelo de ciudad. Tienen una forma antigua de pensar la ciudad. Y en las cuestiones morales: Almeida y Vox están de acuerdo en que la ley actual del aborto habría que eliminarla y volver a anteriores. Están bastante de acuerdo en el desagrado que les produce el Orgullo en Madrid y la presencia y existencia de un colectivo LGTBi que ya no está en el armario y reivindica su espacio. Y también Almeida dijo “Javier, sabes que tampoco comparto el feminismo del 8-M”. No creo que esté coaccionado, sino muy a gusto gobernando con un partido de extrema derecha.

Primero quiero llamar la atención sobre qué decía la pancarta de esos grupos de extrema derecha: “Ni menas ni bandas latinas en Madrid”. Y no es la primera vez que vemos una pancarta sobre esos dos colectivos, porque hay un partido de extrema derecha, con quien gobierna el alcalde Almeida y la presidenta Ayuso, que de forma sistemática tiene un discurso de odio contra las personas de origen migrante y los menores no acompañados. Han ido cinco o seis veces a las puertas de centros de acogimiento a insultarles y decir que se vayan a su país. Es decir, poner el caldo de cultivo perfecto para que después grupos aún más violentos de extrema derecha recorran las calles de Madrid diciendo “fuera sidosos” de nuestros barrios. Me parece indignante, tantos las imágenes como que haya quien pretenda aislar ese fenómeno.

Madrid ha sido un referente de libertad y para la comunidad LGTBi, muy a pesar de sus gobiernos. Hay que recordarlo, dice mucho de la ciudad de Madrid. Ana Botella hizo lo posible para entorpecer el Orgullo, las multas eran astronómicas. A pesar de eso, la ciudad es un referente en España, en Europa y en el mundo, de turismo LGTBi y de ser una ciudad en la que uno puede venir a ser quien quiera ser. Eso no significa que se haya eliminado de las calles de Madrid y en la sociedad la violencia lgtbifóbica y los discursos de odio, que han existido y son estructurales. Luchamos contra ellos pero queda mucho por deshacer. Lo que no puede pasar es que esa idea de libertad puntera se deshaga en unos pocos años. Y Almeida está echando leña al fuego para que Madrid deje de ser esa capital referente para el colectivo LGTBi.

En primer lugar, desde la completa incertidumbre. Un alcalde que dice primero una cosa y luego hace la contraria, dedica más tiempo y dinero a borrar el nombre de Madrid Central que a ninguna otra cuestión. Nos hemos gastado 180.000 euros en quitar el nombre de las calles. De lo que tendríamos que estar hablando es cómo hacer avanzar y crecer Madrid Central y poner otras zonas de bajas emisiones fuera de la M-30. En cambio, lo que hemos estado haciendo es pelear para retroceder lo mínimo posible. 50.000 coches diarios más en la ciudad de Madrid pueden entrar con las políticas de movilidad de Almeida. No hay avances, ni movilidad ciclista, en dos años y medio no ha construido un carril bici. No tenemos tampoco plan o propuesta por parte de Almeida en transporte público.

No sé, no puedo hablar por nadie más que yo misma y Más Madrid. Sí que creo que es una mala noticia de verdad que en el Ayuntamiento de Madrid se compren voluntades como en los peores tiempos. Lo vamos a combatir en lo judicial y en lo político.

Me he ido viendo progresivamente no sólo como parte, sino como parte coordinadora de este proyecto en Madrid. Estoy a gusto, disfruto mucho del trabajo de la política municipal, que para otros es una especie de trampolín hacia otra cosa, Almeida está aquí de paso, lo que quiere claramente es llegar más arriba, y para mí no hay otro más arriba al que ir. Me parece que la política municipal es la mejor y más pura forma de política, más pegada al terreno. Aunque tiene que haber un proceso democrático de participación, estoy muy cómoda y contenta en el papel que tengo ahora.

En un momento como el que estamos viviendo, de salida de una crisis y de reto de oportunidad, si nos dedicamos a hablar mucho de la política, de cómo tiene que organizarse, de fulanita y menganito, es probable que la gente desconecte con cierta facilidad. De lo que hay que hablar en Madrid es de por qué los jóvenes no tienen alternativa y futuro. Lo que le importa a un joven de 28 años es cuál es la propuesta para que su vida tenga expectativas, no le importan las siglas. Hay que extenderse en las propuestas y en los horizontes.

Desde luego, abrir, hablar, siempre. Que nosotros tenemos una organización consolidada y democrática, existe en Madrid, no es un nombre o un rótulo. Es una organización en la que participan cada día o semana varios miles de personas en Madrid, que trabajan por un proyecto para consolidarlo como alternativa al PP. Eso merece respeto y derecho no sólo a existir, sino a proponer esa alternativa, aunque siempre dispuestos a hablar, quizá más en lo social que en la suma de partidos. Vamos a llevar nuestro proyecto a 2023.

Es un asunto muy complejo. Primero, están prohibidos, por lo que me pregunto dónde están los responsables del cumplimiento normativo en la ciudad. Es un alcalde que parece que no gobierna la ciudad de Madrid. También creo que hay unas muy normales ganas de cerrar este ciclo, que ha sido muy duro. Hay una cierta excitación social, que comprendo, tanto en jóvenes como mayores. Mucha gente llevamos mucho tiempo haciendo una vida muy distinta de la que hemos querido hacer y muy dura porque hemos perdido gente. Entiendo que hay cierta pulsión por dejar atrás un año y medio durísimo. Pero también las imágenes de un parque infantil lleno de botellas y colillas al día siguiente son lamentables, no se deben consentir. Los distintos deseos tienen que darse dentro de la ley y del respeto a los demás.

¿Le apetece ir algún día al teatro pirámide de Nacho Cano?

Ahora es teatro carpa. Ha sido un episodio vergonzoso. Lo hablaba con un amigo que me decía “te acuerdas cuando había un tiempo donde estaba mal que un político se fuera de vacaciones con un empresario que luego recibe algún tipo de ayuda de ese político”. Estaba mal. Uno no puede irse de vacaciones con un empresario al que luego su partido le da a dedo un solar. No se puede. Se podía en los tiempos de impunidad del PP de Madrid, pero esos tiempos han terminado y no vamos a permitir que vuelvan a suceder. Por eso, hemos denunciado lo que nos parece un episodio de favoritismo a los amigos y que no tiene nada que ver con lo que vote o no un cantante. Tiene que ver con que el dinero público se tiene que repartir de forma transparente y hay que pensar en todos los empresarios que cuando se levantaran al día siguiente pensaron “yo no soy amigo de”. Esto no puede ser, vamos a ser orgullosamente peleones y guerreros con que el uso de dinero público se utilice de forma transparente e igualitaria y no para ayudar a los amigos.

¿Se esperaba que Ayuso se metiese con el papa Francisco?

Entiendo que su Presidencia política se basa en una sola idea, que por otra parte no es nueva porque ya lo hizo Esperanza Aguirre, dar la nota cada día. Ayuso tiene un objetivo: que cada día se hable de ella. Sabe que cuanto más discordante sea el mensaje mayor es el revuelo. A mí me daría vergüenza que se me conociera únicamente por insultar a otras personas. Es la carrera que ha elegido y si es esa, hay que trabajar de forma inteligente contra esa estrategia. No hay que hablar de su patochada de cada día, de si hoy es el papa o mañana es fulanito o si son los rizos de Mónica García, de lo que hay que hablar es de que la Comunidad de Madrid ha pagado 500 millones de euros a Quirón fuera de los procedimientos regulares. El dinero público se va fuera a pagar a los hospitales privados.