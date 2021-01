Rita Maestre lamenta lo que le ha ocurrido tras anunciar que tiene coronavirus

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha lamentado alguno de los mensajes que está recibiendo en las redes sociales tras anunciar este miércoles que había dado positivo por coronavirus.

“Ante este tuit hay gente que me manda ánimos (gente cercana, desconocida, lejana políticamente) y gente que comprensiblemente lo ignora. Y luego hay personas que dedican unos minutos de su vida a insultarme y alegrarse”, se ha quejado Maestre, que ha añadido: “Ojalá que nos curemos todos, también del odio”.

En el tuit al que hace referencia, la política había escrito: “Os cuento, ayer por la tarde me enteré de que había sido contacto estrecho de un positivo en coronavirus y rápidamente contacté con mi centro de salud”.

“Hoy me han hecho la prueba y he dado positivo. Toca cuarentena. Me encuentro bien. Ojalá todo esto pase pronto. Cuidaos mucho”, pedía.