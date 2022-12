Rita Maestre le dice a Almeida en qué se diferencia de él: sale incluso Ayuso a relucir

No obstante, antes de comenzar su discurso, y con el objetivo de responder a las críticas de Almeida , que había subido a la tribuna unos minutos antes, la de Más Madrid le ha querido “recordar, al hilo de la cuestión, tres diferencias importantísimas” entre ellos dos “que vienen muy al pelo”.

“A mí hoy me confirma como candidata mi partido. A mí hoy me apoya el 100% de mi partido. Y yo como candidata me hago la lista con la que quiero gobernar la ciudad de Madrid, que ya es mucho más de lo que va a poder decir usted, a pesar de andar mendigando el perdón de la señora Ayuso. O sea que, si yo fuera usted, señor Almeida, cerraría esta cuestión cuanto antes”, ha dicho duramente la concejala.