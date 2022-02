Rita Maestre muestra lo que sucedía a pocos metros de Génova sin que muchos se diesen cuenta

Decenas de personas se han sumado a la nueva protesta criticando a la empresa eléctrica Naturgy por el corte del suministro eléctrico, advirtiendo de que no van a permitir que se rían de ellos, ni de la situación actual que viven los “más 1.500 niños” afectados en la antigua vía pecuaria.

“No permitáis que se rían de nosotras, no permitáis que se rían de la situación de los niños de Cañada Real, no lo permitáis porque no hemos venido a mentir, hemos venido a decir verdades y a exigir derechos”, ha expresado uno de los portavoces.