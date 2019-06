Rivera a Ana Rosa: "Carmena no va a ser alcaldesa de Madrid"

“Yo no voy a jugar al chantaje y voy a ser más humilde que Casado. Yo sólo puedo decir que Carmena no va a ser alcaldesa de ninguna manera”. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha respondido al líder del PP, Pablo Casado, quien este martes advirtió de que la única alternativa para la Alcaldía de Madrid “es Carmena o Almeida”.

“Si Casado dijo que o Almeida o Carmena, yo soy más humilde”, ha afirmado Rivera —en El Programa de Ana Rosa—, quien se ha mostrado tajante a la hora de explicar que “Carmena no va a ser alcaldesa porque Cs llegará a un acuerdo”.

En este sentido, Rivera ha matizado que “aún está todo por negociar”, si bien “esperamos que a mediados de junio estén todos los gobiernos en marcha”.

Rivera ha reconocido que le gustaría que su candidata a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, fuera la elegida para gobernar la capital de España, si bien ha dejado claro que no va a poner condiciones exageradas: “Hay que ser generoso. Espero que de aquí al sábado tengamos un acuerdo”, ha afirmado, antes de matizar que “va a ser importante que Ciudadanos entre en nuevos gobiernos”.

“Satisfacción”

En referencia a los resultados obtenidos por Ciudadanos en las pasadas elecciones generales del 26 de junio, Rivera se ha comprometido a controlar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “cuando quiera subir impuestos o indultar a los independentistas”.

“Yo tengo una buenísima mala relación con Sánchez, yo no vine a la política a hacer amigos. No soy amigo de Sánchez, no lo era de Rajoy... en política hay que llegar a ponerse de acuerdo incluso con gente con quien no te llevas bien”, ha explicado Rivera, quien no ha ocultado su satisfacción por los resultados electorales: ”¿Si tú en dos años tienes el doble de audiencia estarías decepcionada? Yo no puedo ocultar mi satisfacción. Si paso de 32 a 57 escaños...”, ha asegurado.

“A los nacionalistas, ni agua”

Tras el episodio protagonizado este martes por la portavoz del Govern, Meritxell Budó, quien se negó a responder una pregunta en castellano, Rivera ha mostrado su indignación: “Yo llevo once años denunciando la imposición lingüística en Cataluña. Llevan once años llamándonos locos, ¿En qué país del mundo sucede que no puedan hacer?”, se ha preguntado.

“A los nacionalistas no hay que darles ni agua, hay que vigilarles y que cumplan la ley. Si hacen esto en una rueda de prensa, qué no harán en un pueblecito. Los totalitarios imponen, imponen e imponen”, ha reiterado Rivera, antes de afirmar que todos los españoles “tienen derecho a hablar en dos lenguas: ¿Vamos a permitir que en un territorio de España se pueda prohibir a un periodista responder en español? Esto es culpa de no actuar”, ha considerado.

Esta es la Cataluña de Torra y que quería declarar la independencia. O nos ponemos las pilas o nos pisotean nuestros derechos. Esto se lo explicas a un francés o a un alemán y no lo entiende”, ha sentenciado.