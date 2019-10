El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha puesto en marcha una campaña que denomina de “remontada” para dar la vuelta a las encuestas que pronostican una debacle del partido naranja, y ha asegurado que el 10N van a dar “la campanada” y van a ser imparables.

“Os pido que nos votéis, que me votéis y que votéis a Ciudadanos”, ha dicho Rivera esta tarde, y ha añadido que quiere ser presidente no porque le haga ilusión dormir en la Moncloa o viajar en helicóptero, sino porque quiere poner en marcha todas las reformas que necesitan los españoles. ”¡Eso sí que me pone!”, ha exclamado.

Al ritmo de “marcha, marcha, queremos marcha” de Rosario Flores y en medio de gritos de “sí se puede”, Rivera ha entrado en un pequeño bar situado en la antigua muralla de Cádiz, donde había un centenar de personas, acompañado de la “número uno” de la lista gaditana, María del Carmen Martínez, y del vicepresidente andaluz, Juan Marín.

Ya fuera, han mostrado el cartel electoral en el que aparece el líder de Cs en un primer plano y detrás, acompañándole, varias personas anónimas. Debajo, el lema de campaña “España en marcha”.

Durante su intervención, ha hecho varias referencias a la situación que se está viviendo en Cataluña y ha dado un aviso: “Voy a ser el presidente de la gente normal, de los agraviados y solo voy a coger el teléfono a Torra para cogerle la matrícula y decirle que le voy a cesar si no cumple la Constitución”.